Макрон каже, що Україна та Європа тепер "мають багато карт" у мирних перемовинах

Європа та Україна наразі мають багато аргументів та засобів тиску на Росію під час перемовин про встановлення миру в Україні – залишилося лише зблизити спільні позиції України, Європи та США.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив президент Франції Емманюель Макрон перед початком перемовин у Лондоні за участі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента України Володимира Зеленського у понеділок, 8 грудня.

Макрон заявив, що має "багато карт" під час перемовин про мир в Україні.

"Ми всі підтримуємо Україну, ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти стійкого, надійного миру. І я думаю, що у нас є багато карт у наших руках", – заявив Макрон.

Він нагадав, що Євросоюз надає фінансування для України, організував постачання обладнання і навчальних програм тощо.

"Це факт, що Україна чинить опір у цій війні, і факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США", – наголосив президент Франції.

"Тепер головним питанням є зближення наших спільних позицій – європейців, українців і США, – щоб завершити ці мирні переговори та розпочати новий етап за найкращих можливих умов для України, для європейців та для нашої колективної безпеки". – переконаний Емманюель Макрон.

Як повідомляла "Європейська правда", британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрів президента України Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Франції Емманюеля Макрона на порозі своєї резиденції на Даунінг-стріт у Лондоні.

Увечері Зеленський полетить до Брюсселя, де у нього запланована зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".