Макрон говорит, что у Украины и Европы теперь "много карт" в мирных переговорах

У Европы и Украины сейчас есть много аргументов и средств давления на Россию во время переговоров об установлении мира в Украине – осталось только сблизить общие позиции Украины, Европы и США.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Лондоне с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 8 декабря.

Макрон заявил, что имеет "много карт" во время переговоров о мире в Украине.

"Мы все поддерживаем Украину, мы все поддерживаем мир и мирные переговоры, чтобы достичь устойчивого, надежного мира. И я думаю, что у нас есть много карт в наших руках", – заявил Макрон.

Он напомнил, что Евросоюз предоставляет финансирование для Украины, организовал поставки оборудования и учебных программ и тому подобное.

"Это факт, что Украина сопротивляется в этой войне, и факт, что российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций и санкций США", – подчеркнул президент Франции.

"Теперь главным вопросом является сближение наших общих позиций – европейцев, украинцев и США, – чтобы завершить эти мирные переговоры и начать новый этап при наилучших возможных условиях для Украины, для европейцев и для нашей коллективной безопасности", – убежден Эмманюэль Макрон.

Как сообщала "Европейская правда", британский премьер-министр Кир Стармер встретил президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне.

Вечером Зеленский полетит в Брюссель, где у него запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник украинского президента ожидают в Риме.

Дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".