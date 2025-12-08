Стала відома програма Зеленського у Лондоні та у Брюсселі, куди він полетить згодом

Президент України Володимир Зеленський в ході офіційного візиту до Лондона, зокрема, проведе зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а після програми у британській столиці він полетить до Брюсселя.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник українського президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Зокрема, візит Зеленського до британської столиці розпочнеться з короткої зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Зеленський разом з Кіром Стармером, Емманюелем Макроном і Фрідріхом Мерцом дадуть короткі коментарі для ЗМІ.

В ході візиту лідери проведуть тристоронню зустріч, також у Зеленського заплановані окремі переговори зі Стармером у форматі "віч-на-віч".

Після цього Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц проведуть відеодзвінок з лідерами ЄС, європейських країн, НАТО. Остаточний список учасників визначається.

Увечері Зеленського очікують у Брюсселі, де він проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Далі у Зеленського запланована зустріч з Рютте та президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вечірньому відеозверненні Зеленський говорив, що з понеділка розпочинається "новий дипломатичний тиждень".

"Будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах", – зазначав Зеленський.

Крім того, секретар РНБО Рустем Умєров пообіцяв представити Зеленському детальну інформацію про зустрічі з американською стороною, які проходили у Маямі.

