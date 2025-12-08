Зеленський після Брюсселя полетить до Рима

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 9 грудня, вирушить з візитом до італійської столиці Рима.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердила італійська сторона.

При цьому 7 грудня за підсумками розмови Зеленського з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні уряд Італії оприлюднив заяву, в якій йшлося, що дзвінок відбувся напередодні низки робочих візитів, які український президент "здійснить найближчими днями до Лондона, Брюсселя та Рима в рамках своїх контактів з провідними європейськими лідерами щодо мирного процесу в Україні".

При цьому деталі запланованої поїздки Зеленського до італійської столиці наразі невідомі.

Під час розмови з українським президентом Мелоні підтвердила солідарність Італії після нової серії російських атак на українські цивільні об'єкти та повідомила, що для підтримки енергетичної інфраструктури та населення будуть надіслані поставки.

Зеленський розповів, що під час розмови вони обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі.

Варто зазначити, що 8 грудня у Лондоні Зеленський зустрінеться з лідерами Британії, Франції і Німеччини, а потім полетить до Брюсселя на переговори з керівництвом ЄС і НАТО.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

