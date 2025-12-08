Латвія повторно просить Єврокомісію про виняток із зобов’язань за міграційним пактом

Латвія повторно звернулася до Єврокомісії щодо отримання винятку з "механізму солідарності", передбаченого новим міграційним пактом ЄС.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

В МВС Латвії повідомили, що країна знову звернулася до Єврокомісії щодо отримання винятку із зобов’язань за міграційним пактом – що передбачає прийом країнами-членами певної кількості мігрантів з тих країн, куди їх прибуває найбільше, або ж виплату фінансових внесків для підтримки цих країн членів.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс на зустрічі у Брюсселі повторно привернув увагу до ситуації своєї країни та аргументував, що Латвія також заслуговує на виняток з механізму солідарності.

Як аргументи наводять те, що Латвія четвертий рік потерпає від штучної міграційної кризи, влаштованої Білоруссю, а також прийняла чимало українців – при цьому, в поточному році на 20% більше, ніж у два попередні, тоді як у ЄС в середньому ці показники знижувалися.

Він також зауважив, що з урахуванням національної ситуації та спроможностей країна може долучатись до механізму солідарності лише альтернативними методами підтримки (експертно-дорадча участь, технічна підтримка тощо), але не готова приймати мігрантів до себе чи платити фінансові внески.

Польщі надали повне звільнення від механізму солідарності, передбаченого новим міграційним пактом ЄС.

Нагадаємо, оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає розподіл міграційного тиску між державами ЄС.

Нещодавно Єврокомісія встановила, що Польща, Чехія, Естонія, Хорватія, Болгарія та Австрія стикаються з серйозним міграційним тиском і можуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.