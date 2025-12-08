Польща отримала повне звільнення від зобов’язань за міграційним пактом ЄС

Польщі надали повне звільнення від механізму солідарності, передбаченого новим міграційним пактом ЄС.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда, про це оголосили міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський та прем’єр країни Дональд Туск.

Кервінський, перебуваючи у Брюсселі, повідомив, що країни-члени надали згоду для звільнення Польщі від зобов’язань за міграційним пактом ЄС.

Це означає, що Польща не повинна буде приймати частину мігрантів з країн ЄС, які зазнають найбільшого міграційного тиску, або платити натомість фінансові внески.

"Як я і анонсував, Польща отримала виняток із зобов’язань щодо прийому мігрантів за європейським механізмом розподілу", – заявив у своєму X Дональд Туск.

Рішення наразі стосується лише наступного року, проте у дипломатичних колах вважають, що надалі його продовжать.

"Дискусія була напружена, тому що не усі європейські країни задоволені цими рішеннями", – зазначив Кервінський, уточнивши, що йдеться зокрема про південь Європи.

Нагадаємо, оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС.

Нещодавно Єврокомісія встановила, що Польща, Чехія, Естонія, Хорватія, Болгарія та Австрія стикаються з серйозним міграційним тиском і можуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.

Чехія, Польща та Естонія – на перших місцях у ЄС за кількістю прийнятих українців з тимчасовим захистом відносно кількості власного населення.

Про виняток з механізму солідарності просить також Латвія.