Латвия повторно просит Еврокомиссию об исключении из обязательств по миграционному пакту

Латвия повторно обратилась в Еврокомиссию о получении исключения из "механизма солидарности", предусмотренного новым миграционным пактом ЕС.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В МВД Латвии сообщили, что страна снова обратилась в Еврокомиссию о получении исключения из обязательств по миграционному пакту – что предусматривает прием странами-членами определенного количества мигрантов из тех стран, куда их прибывает больше всего, или же выплату финансовых взносов для поддержки этих стран-членов.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис на встрече в Брюсселе повторно привлек внимание к ситуации своей страны и аргументировал, что Латвия также заслуживает исключения из механизма солидарности.

В качестве аргументов приводят то, что Латвия четвертый год страдает от искусственного миграционного кризиса, устроенного Беларусью, а также приняла немало украинцев – при этом, в текущем году на 20% больше, чем в два предыдущих, тогда как в ЕС в среднем эти показатели снижались.

Он также отметил, что с учетом национальной ситуации и возможностей страна может приобщаться к механизму солидарности только альтернативными методами поддержки (экспертно-совещательное участие, техническая поддержка и т.д.), но не готова принимать мигрантов к себе или платить финансовые взносы.

Польше предоставили полное освобождение от механизма солидарности, предусмотренного новым миграционным пактом ЕС.

Напомним, обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает распределение миграционного давления между государствами ЕС.

Недавно Еврокомиссия установила, что Польша, Чехия, Эстония, Хорватия, Болгария и Австрия сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.