Розвідка Данії закликала посилити співпрацю для протидії гібридним операціям РФ

Очільник Данської служби безпеки і розвідки (PET) Фінн Борх Андерсен у понеділок закликав європейські держави до тіснішої співпраці на тлі посилення гібридної війни Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті PET.

Під час закритої частини засідання Ради ЄС із питань юстиції Андерсен наголосив на завданнях європейських служб безпеки щодо протидії гібридній загрозі з боку Росії в світлі поточної безпекової ситуації в Європі.

"Росія веде гібридну війну проти Європи, а російські розвідувальні служби відповідальні за конкретні атаки в низці європейських країн. До цього додаються добре відомі загрози для Європи, такі як тероризм і екстремізм, а також надзвичайно швидкий технологічний розвиток", – сказав очільник PET.

Він додав, що у звʼязку з цим "ми повинні продовжувати та посилювати тісну співпрацю ЄС у сфері безпеки", бо тільки так "ми зможемо впоратися із загрозами, які швидко змінюються".

Раніше PET оцінила загрозу шпигунства та саботажу з боку Росії як високу, що, серед іншого, обґрунтовується прикладами російських гібридних атак по всій Європі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у листопаді, що диверсійні дії, інспіровані та організовані Росією, мають на меті дестабілізувати та послабити Польщу і носять ознаки "державного тероризму".