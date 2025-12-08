Разведка Дании призвала усилить сотрудничество для противодействия гибридным операциям РФ

Глава Датской службы безопасности и разведки (PET) Финн Борх Андерсен в понедельник призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству на фоне усиления гибридной войны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте PET.

Во время закрытой части заседания Совета ЕС по вопросам юстиции Андерсен отметил задачи европейских служб безопасности по противодействию гибридной угрозе со стороны России в свете текущей ситуации безопасности в Европе.

"Россия ведет гибридную войну против Европы, а российские разведывательные службы ответственны за конкретные атаки в ряде европейских стран. К этому добавляются хорошо известные угрозы для Европы, такие как терроризм и экстремизм, а также чрезвычайно быстрое технологическое развитие", – сказал глава PET.

Он добавил, что в связи с этим "мы должны продолжать и усиливать тесное сотрудничество ЕС в сфере безопасности", потому что только так "мы сможем справиться с угрозами, которые быстро меняются".

Ранее PET оценила угрозу шпионажа и саботажа со стороны России как высокую, что, среди прочего, обосновывается примерами российских гибридных атак по всей Европе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ноябре, что диверсионные действия, инспирированные и организованные Россией, имеют целью дестабилизировать и ослабить Польшу и носят признаки "государственного терроризма".