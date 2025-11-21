Туск: гібридна війна Росії перетнула критичну межу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у п'ятницю, 21 листопада, що диверсійні дії, інспіровані та організовані Росією, мають на меті дестабілізувати та послабити Польщу і носять ознаки "державного тероризму".

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що диверсії на польській залізниці не залишають місця для ілюзій: "Росія реалізує черговий етап гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію країни".

"Саботажні операції, які протягом багатьох місяців надихали і безпосередньо організовували служби Кремля, нещодавно перетнули критичну межу, і тепер можна говорити про державний тероризм", – сказав він.

Нагадаємо, 19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

20 листопада тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Польщі передали ноту з вимогою видати двох громадян України, підозрюваних у здійсненні диверсій на польській залізниці.