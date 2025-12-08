Колишній премʼєр Молдови отримав державну нагороду України
Колишньому премʼєр-міністру Молдови Доріну Речану у понеділок вручили Орден князя Ярослава Мудрого I ступеня під час церемонії в посольстві України в Молдові.
Як пише "Європейська правда", про це посольство повідомило на Facebook.
Нагороду Речану від імені українського народу вручив посол України в Молдові Паун Роговей.
У посольстві сказали, що відзнака стала визнанням внеску колишнього прем'єр-міністра Молдови у зміцнення українсько-молдовського партнерства, його позиції з підтримки державного суверенітету й територіальної цілісності України та "активної участі у благодійних ініціативах та популяризації української держави у світі".
"Україна високо цінує незмінну солідарність Молдови в часи найважчих випробувань", – йдеться в повідомленні.
Дорін Речан очолював уряд Молдови з лютого 2023 по жовтень 2025 року, коли в країні відбулись парламентські вибори.
