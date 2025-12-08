Колишній премʼєр Молдови отримав державну нагороду України

Колишньому премʼєр-міністру Молдови Доріну Речану у понеділок вручили Орден князя Ярослава Мудрого I ступеня під час церемонії в посольстві України в Молдові.

Як пише "Європейська правда", про це посольство повідомило на Facebook.

Нагороду Речану від імені українського народу вручив посол України в Молдові Паун Роговей.

У посольстві сказали, що відзнака стала визнанням внеску колишнього прем'єр-міністра Молдови у зміцнення українсько-молдовського партнерства, його позиції з підтримки державного суверенітету й територіальної цілісності України та "активної участі у благодійних ініціативах та популяризації української держави у світі".

"Україна високо цінує незмінну солідарність Молдови в часи найважчих випробувань", – йдеться в повідомленні.

Дорін Речан очолював уряд Молдови з лютого 2023 по жовтень 2025 року, коли в країні відбулись парламентські вибори.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.