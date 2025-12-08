Бывший премьер Молдовы получил государственную награду Украины

Бывшему премьер-министру Молдовы Дорину Речану в понедельник вручили Орден князя Ярослава Мудрого I степени во время церемонии в посольстве Украины в Молдове.

Как пишет "Европейская правда", об этом посольство сообщило на Facebook.

Награду Речану от имени украинского народа вручил посол Украины в Молдове Паун Роговей.

В посольстве сказали, что награда стала признанием вклада бывшего премьер-министра Молдовы в укрепление украинско-молдавского партнерства, его позиции по поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и "активного участия в благотворительных инициативах и популяризации украинского государства в мире".

"Украина высоко ценит неизменную солидарность Молдовы во времена тяжелых испытаний", – говорится в сообщении.

Дорин Речан возглавлял правительство Молдовы с февраля 2023 по октябрь 2025 года, когда в стране состоялись парламентские выборы.

Подробнее о результатах выборов в Молдове читайте в статье Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова удержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает.