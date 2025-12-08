У Британії розслідують можливі порушення правих популістів на виборах 2024 року

Поліція Ессекса у Великій Британії розпочала розслідування щодо правопопулістської партії Reform UK після тверджень про те, що вона могла перевищити ліміт витрат під час загальних виборів 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Розслідування розпочалось після інтервʼю, яке The Daily Telegraph дав Річард Еверетт – колишній член передвиборчої команди лідера Reform UK Найджела Фараджа.

Він сказав, що, на його думку, Reform UK перевищила встановлений виборчим законодавством ліміт витрат у розмірі 20 660 фунтів стерлінгів у виборчому окрузі Ессекс і не задекларувала деякі витрати.

Еверетт подав документи до поліції Лондона, яка передала справу до поліції Ессекса.

"Ми перевіряємо повідомлення про нібито неправильно задекларовані витрати політичної партії у зв'язку з загальними виборами 2024 року, яке нам передала поліція Лондона", – сказали правоохоронці.

Речник Reform UK заперечив, що партія порушила виборче законодавство, назвавши звинувачення "неточними" і натякнувши на особистий мотив Еверетта.

За підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а в лютневому опитуванні вперше очолила рейтинг популярності.

Нагадаємо, у травні 2025 року "Партія реформ" Найджела Фараджа з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.