В Британии расследуют возможные нарушения правых популистов на выборах 2024 года

Полиция Эссекса в Великобритании начала расследование в отношении правопопулистской партии Reform UK после утверждений о том, что она могла превысить лимит расходов во время всеобщих выборов 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Расследование началось после интервью, которое The Daily Telegraph дал Ричард Эверетт – бывший член предвыборной команды лидера Reform UK Найджела Фараджа.

Он сказал, что, по его мнению, Reform UK превысила установленный избирательным законодательством лимит расходов в размере 20 660 фунтов стерлингов в избирательном округе Эссекс и не задекларировала некоторые расходы.

Эверетт подал документы в полицию Лондона, которая передала дело в полицию Эссекса.

"Мы проверяем сообщение о якобы неправильно задекларированных расходах политической партии в связи с всеобщими выборами 2024 года, которое нам передала полиция Лондона", – сказали правоохранители.

Представитель Reform UK опроверг, что партия нарушила избирательное законодательство, назвав обвинения "неточными" и намекнув на личный мотив Эверетта.

По итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в февральском опросе впервые возглавила рейтинг популярности.

Напомним, в мае 2025 года "Партия реформ" Найджела Фараджа с преимуществом в 6 голосов выиграла дополнительное место в парламенте Великобритании.