Зеленський: європейські гарантії безпеки для України фактично готові

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гарантії безпеки для України з боку європейських партнерів фактично готові, хоча на одне з ключових питань відповіді ще немає.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час онлайн-брифінгу для ЗМІ після зустрічей у Лондоні 8 грудня.

Президента запитали, чи довіряє він гарантіям безпеки, які Україні можливо нададуть партнери, і в те, що за потреби вони спрацюють.

Зеленський почав відповідь з того, що "у нас немає інших партнерів".

"Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати – це від США. Безумовно, якщо вони будуть не "Будапештський меморандум", не порожні обіцянки, а будуть legally binding (юридично зобов’язуючі – ЄП), проголосовані у Конгресі США. Про це ми говоримо. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху", – сказав президент.

"І європейські гарантії безпеки, це "коаліція рішучих". В принципі, вони вже готові… Знов таки, підкреслю, головне – на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що на цей відповіді я ще не отримав", – зазначив він.

Перед цим Зеленський повідомив деталі його зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні, що відбулася вдень 8 грудня.

З Лондона президент України вирушив до Брюсселя, де сьогодні ж має зустрітися з генсеком НАТО і керівництвом ЄС.

У Єлисейському палаці підтвердили, що центральними темами обговорень лідерів Британії, Франції, Німеччини та України у Лондоні був "мирний план" Трампа, а також гарантії безпеки для України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після завершення перемовин запевнив, що підтримка для України "не похитнеться".

Перед зустріччю Макрон зазначив, що Україна та Європа "мають багато карт" у мирних перемовинах.