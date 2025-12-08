Зеленський розповів деталі перемовин у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі його зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні, що відбулася вдень 8 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своїх соцмережах.

Зеленський подякував прем’єру Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та "особистий внесок кожного на шляху до встановлення миру".

"Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки. Окремо поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України", – повідомив президент України.

"Дякую лідерам за готовність бути з нашим народом та допомагати на шляху до наближення миру… Дуже важливі речі на сьогодні – це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами", – зазначив він.

What is crucial today is unity between Europe and Ukraine, as well as unity between Europe, Ukraine, and the United States. I am grateful to the leaders of the United Kingdom, France, and Germany – @Keir_Starmer, @EmmanuelMacron, and @bundeskanzler – for organizing the meeting… pic.twitter.com/BWXaodhdN3 – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025

Нагадаємо, зустріч лідерів відбулася в офісі британського прем’єра на Даунінг-Стрит 10, після неї Кір Стармер також окремо говорив із Зеленським. Далі президент України вирушив до Брюсселя, де сьогодні ж має зустрітися з генсеком НАТО і керівництвом ЄС.

У Єлисейському палаці підтвердили, що центральними темами обговорень лідерів Британії, Франції, Німеччини та України у Лондоні був "мирний план" Трампа, а також гарантії безпеки для України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після завершення перемовин запевнив, що підтримка для України "не похитнеться".

Перед зустріччю Макрон зазначив, що Україна та Європа "мають багато карт" у мирних перемовинах.