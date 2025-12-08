Зеленский: американское оружие для Украины через PURL не заменит гарантий безопасности США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украине крайне важно получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, а не только сохранить доступ к американскому оружию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время онлайн-брифинга для СМИ после встреч в Лондоне 8 декабря.

Зеленского спросили, устроил бы или нет Украину и Европу вариант, если США дистанцируются от переговорного процесса по российско-украинской войне, но продолжат продавать американское оружие через инициативу НАТО PURL.

"Я считаю, не устроил бы – нужно бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжали помогать, продолжали поддерживать, продолжали давление на Россию. И для нас важны гарантии безопасности – я сегодня об этом уже говорил", – ответил президент.

Перед этим Зеленский подчеркнул, что самые сильные гарантии безопасности, которые Украина может получить – это, по его мнению, гарантии США, которые будут юридически обязывающими.

Он продолжил, что программа RURL является и будет очень важной, поскольку дает возможность Украине покупать оружие, которого нет у европейских государств.

"И поэтому мы должны это продолжать в любом случае. Я думаю, что Соединенные Штаты будут открыты для этой программы. Они зарабатывают деньги. Это подходит их современной политике – что они поддерживают Украину не бесплатно, но поддерживают. PURL работает, мы покупаем прежде всего ПВО", – сказал Зеленский.

Также президент раскрыл, что европейские гарантии безопасности для Украины фактически готовы.

Кроме того, Зеленский рассказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств финализируют последнюю версию "мирного плана" ориентировочно во вторник.

Перед этим Зеленский сообщил подробности своей встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, которая состоялась днем 8 декабря.

Из Лондона президент Украины отправился в Брюссель, где сегодня же должен встретиться с генсеком НАТО и руководством ЕС.