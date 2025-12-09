Зеленський зустрінеться із Папою Римським в Італії

Президент Володимир Зеленський матиме аудієнцію із Папою Римським Левом XIV у вівторок, 9 грудня.

Про це "Європейській правді" повідомили ознайомлені джерела.

Як відомо, у вівторок, 9 грудня, український президент відвідує італійську столицю Рим.

Очікується, що вранці цього дня у Зеленського відбудеться аудієнція із Папою Римським Левом XIV.

У другій половині дня в українського лідера запланована двостороння зустріч з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

ОНОВЛЕНО О 09:47. Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив журналістам, що Зеленський вже прибув до Рима. Також він підтвердив інформацію щодо запланованих зустрічей українського президента.

Зазначимо, на початку грудня писали, що Папа Римський Лев XIV вважає, що Європа повинна бути активно залучена у розробку "мирного плану" для вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

Читайте також статтю "ЄП" з Брюсселя: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.