Зеленский встретится с Папой Римским в Италии

У президента Владимира Зеленского состоится аудиенция с Папой Римским Львом XIV во вторник, 9 декабря.

Об этом "Европейской правде" сообщили осведомленные источники.

Как известно, во вторник, 9 декабря, украинский президент посещает итальянскую столицу Рим.

Ожидается, что утром этого дня у Зеленского состоится аудиенция с Папой Римским Львом XIV.

Во второй половине дня у украинского лидера запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

ОБНОВЛЕНО В 09:47. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что Зеленский уже прибыл в Рим. Также он подтвердил информацию о запланированных встречах украинского президента.

Отметим, в начале декабря писали, что Папа Римский Лев XIV считает, что Европа должна быть активно вовлечена в разработку "мирного плана" для решения полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".

Читайте также статью "ЕП" из Брюсселя: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.