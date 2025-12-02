Папа Римський пропонує Італію як посередника у мирних переговорах України і РФ

Папа Римський Лев XIV вважає, що Європа повинна бути активно залучена у розробку "мирного плану" для вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Vatican News, про це він сказав під час спілкування з журналістами у вівторок.

Папа Римський сказав, що Святий Престол неодноразово закликав "до припинення вогню, до діалогу, а не до війни".

"Зрозуміло, що, з одного боку, президент Сполучених Штатів вважає, що може просувати "мирний план", який він хотів би реалізувати і який, принаймні на початку, не передбачає участі Європи", – сказав Лев XIV.

"Але присутність Європи є важливою, і той перший план також був змінений через зауваження Європи", – додав він.

Папа окремо згадав про Італію, роль якої в мирному процесі, за його словами, "може бути дуже важливою".

"Культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами", – сказав він, додавши, що Святий Престол може заохочувати таке посередництво.

