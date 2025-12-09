Литва не виконуватиме вимоги Китаю щодо представництва Тайваню у Вільнюсі

Радниця литовського президента з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірите заявила, що її країна не має наміру виконувати умови Китаю щодо представництва Тайваню у Вільнюсі.

Її слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Скайсгірите заявила, що не бачить "значного прогресу" у переговорах з Китаєм щодо відновлення дипломатичного представництва.

"Я не бачу значного прогресу, оскільки Китай висуває певні вимоги щодо представництва Тайваню, і я не думаю, що ці вимоги можна легко виконати. Схоже, що доки ця вимога залишатиметься в силі, Китай не буде розглядати ці відносини так само, як і в інших країнах", – сказала вона.

Радниця литовського президента не уточнила, які саме умови висуває Китай, але на запитання, чи не зможе Литва відновити дипломатичні відносини з Китаєм без закриття представництва Тайваню, вона відповіла: "Я не хотіла б стверджувати це категорично, адже життя завжди підносить різні повороти і можливості. Однак наразі це умова, яку ми не можемо виконати".

Скайсгірите додала, що Литва зберігає свою позицію щодо відновлення відносин з Китаєм.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

У січні Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

Водночас станом на червень китайські дипломати були відсутні у Вільнюсі з середини травня через напруженість у відносинах між Литвою та Китаєм щодо відновлення офіційного дипломатичного представництва.

Наприкінці листопада Литва звернулася до партнерів по допомогу у наданні консульських послуг у Китаї після того, як Пекін продовжив ігнорувати пропозиції щодо відновлення дипломатичного представництва.

Детальніше читайте у статті: Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.