Литва просить інші країни забезпечити консульську допомогу її громадянам у Китаї

Литва звернулася до партнерів по допомогу у наданні консульських послуг у Китаї після того, як Пекін продовжив ігнорувати пропозиції щодо відновлення дипломатичного представництва.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Голова комітету парламенту з питань закордонних справ Ремігіюс Мотузас заявив, що Литва все ще не отримали відповіді щодо пропозиції відновити дипломатичне представництво.

Водночас, за його словами, у Литві розуміють, що головною перешкодою є назва представництва Тайваню.

Відтак він зазначив, що МЗС Литви звернулося до інших країн за допомогою у наданні консульських послуг литовським громадянам у Китаї.

"На технічному рівні триває робота над дипломатичним представництвом, але новим є те, що МЗС активізувало свої зусилля, звернувшись до деяких іноземних держав з проханням надавати нашим громадянам консульські послуги, такі як видача віз або консульська допомога, оскільки це потрібно як литовським громадянам, так і громадянам Китаю", – сказав він.

За словами голови комітету, консульська допомога також потрібна двом литовським громадянам, які відбувають тюремне ув'язнення в Китаї.

Мотузас додав, що Литва неминуче повернеться до питання нормалізації відносин з Пекіном через економічну вагу Китаю та тиск литовських підприємств, які хочуть запросити китайські компанії, але не можуть цього зробити через відсутність дипломатичного представництва.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявляв, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.

У січні Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

Водночас станом на червень китайські дипломати були відсутні у Вільнюсі з середини травня через напруженість у відносинах між Литвою та Китаєм щодо відновлення офіційного дипломатичного представництва.

