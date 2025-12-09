Президент Чехии назначил Бабиша премьером

Чешский президент Петр Павел во вторник, 9 декабря, назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром Чехии.

Об этом пишет Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Бабиш, который в начале сентября отпраздновал свое 71-летие, становится самым пожилым политиком, когда-либо возглавлявшим правительство Чехии.

Ожидается, что Павел назначит остальных членов правительства в течение недели.

Как известно, Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Европейского Союза. Назначение Бабиша премьером Чехии – государства-члена ЕС – могло вызвать конфликт интересов.

Павел неоднократно призывал лидера ANO объявить, как он собирается решить этот конфликт интересов.

Позже Бабиш сказал, что передает Agrofert в управление трасту и таким образом больше никогда не будет иметь ничего общего с компанией. После этого Павел согласился назначить его премьер-министром Чехии.

Читайте также: Компромисс от Бабиша: что блокирует смену власти в Чехии и возможны ли неприятные сюрпризы.