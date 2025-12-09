Президент Литвы рассказал, что получил обнадеживающее письмо от Трампа

Литовский президент Гитанас Науседа рассказал, что получил письмо от своего американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот положительно оценивает усилия Литвы по увеличению оборонных расходов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Науседы приводит LRT.

Президент отметил, что это письмо Трампа дает надежду на то, что США сохранят внимание к Литве.

Он отказался раскрывать подробности письма, сказав лишь, что "его настроение очень благоприятное для Литвы".

"Прежде всего, в нем говорится о том, что Литва является стратегическим партнером, что она демонстрирует стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки во всех своих действиях и является лидером в реализации 5-процентной программы расходов на оборону. И этот настрой действительно позволяет нам рассчитывать на сохранение внимания Соединенных Штатов Америки к нашей стране", – сказал он.

По словам Науседы, в письме упоминается размещение батальона США в Литве.

"Вопросы размещения американских сил на европейском уровне не раскрыты, но речь идет о том, что Литва – поскольку это было мое обращение к нему – это страна, которая очень серьезно относится к национальной программе размещения батальона США, программы поддержки принимающей страны, и это не останется незамеченным для США", – сказал президент.

Напомним, в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.

Подробнее читайте в статье: Трамп выводит войска из Европы? Как и почему США сокращают присутствие у границ Украины.