ЗМІ: Бундестаг наступного тижня схвалить рекордні 52 млрд євро на оборонні замовлення 

Німецькі законодавці наступного тижня готуються схвалити 29 контрактів на військові закупівлі на рекордну суму 52 мільярди євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Виділення рекордних сум на військові закупівлі є частиною зусиль німецького уряду щодо перетворення Бундесверу на найсильнішу армію Європи.

Замовлення охоплюють широкий спектр матеріалів та послуг, зокрема 22 млрд євро на базове військове спорядження та одяг, 4,2 млрд євро на бойові машини піхоти Puma, 3 млрд євро на ракети-перехоплювачі та пускові установки протиповітряної оборони Arrow 3 та 1,6 млрд євро на супутники спостереження.

Це стане найбільшою кількістю замовлень та найбільш вартісними державними контрактами, схваленими бюджетним комітетом нижньої палати Бундестагу на закритому засіданні, повідомили джерела Bloomberg.

Раніше повідомляли, що Німеччина планує здійснити оборонні закупівлі на 377 млрд євро у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах.

Навесні коаліція в Німеччині погодила багатомільярдний пакет для оборони й інфраструктури шляхом збільшення запозичень.

У минулі роки Бундесвер потерпав від нестачі техніки в усіх родах військ та дефіциту боєприпасів на десятки мільярдів євро.