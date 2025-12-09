СМИ: Бундестаг на следующей неделе одобрит рекордные 52 млрд евро на оборонные заказы

Немецкие законодатели на следующей неделе готовятся одобрить 29 контрактов на военные закупки на рекордную сумму 52 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Выделение рекордных сумм на военные закупки является частью усилий немецкого правительства по превращению Бундесвера в самую сильную армию Европы.

Заказы охватывают широкий спектр материалов и услуг, в том числе 22 млрд евро на базовое военное снаряжение и одежду, 4,2 млрд евро на боевые машины пехоты Puma, 3 млрд евро на ракеты-перехватчики и пусковые установки противовоздушной обороны Arrow 3 и 1,6 млрд евро на спутники наблюдения.

Это станет наибольшим количеством заказов и самыми дорогостоящими государственными контрактами, одобренными бюджетным комитетом нижней палаты Бундестага на закрытом заседании, сообщили источники Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Германия планирует осуществить оборонные закупки на 377 млрд евро в наземной, воздушной, морской, космической и киберсферах.

Весной коалиция в Германии согласовала многомиллиардный пакет для обороны и инфраструктуры путем увеличения заимствований.

В прошлые годы Бундесвер страдал от нехватки техники во всех родах войск и дефицита боеприпасов на десятки миллиардов евро.