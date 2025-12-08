Міністр оборони Німеччини в останню мить скасував візит до Румунії

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус скасував свій візит до Румунії, який мав відбутись у вівторок, 9 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Візит Пісторіуса був оголошений урядом Румунії минулого тижня, але ввечері в понеділок румунське Міністерство оборони оголосило про його скасування.

"Міністерство національної оборони повідомляє, що внаслідок змін у графіку німецької сторони заплановані на завтра, 9 грудня, заходи на 57-й авіабазі імені Міхеїла Когелнічану "Капітан-авіатор Константін Кантакузіно" відбудуться на рівні державних секретарів", – йдеться в повідомленні.

У межах візиту міністр оборони Німеччини мав зустрітись із румунським премʼєр-міністром Іліє Боложаном і взяти участь у спільній пресконференції.

"Спочатку встановлений графік буде продовжено з необхідними змінами, щоб цілі обох сторін були досягнуті", – йдеться в повідомленні Міністерства оборони Румунії.

Про скасування візиту Пісторіуса стало відомо на тлі того, що в Румунії досі немає постійного очільника Міноборони.

Попередній міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку наприкінці листопада після того, як з'ясувалося, що він вказав неправдиві дані про свою освіту у резюме.

В урядовій коаліції обіцяють призначити нового міністра до кінця року.