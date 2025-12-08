У Румунії вже обіцяють визначитись з міністром оборони до кінця року

Голова румунської партії USR, що входить до урядової коаліції, Домінік Фріц сказав, що нового міністра оборони планують призначити, ймовірно, до кінця 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На пресконференції у штаб-квартирі USR Фріц сказав, що Міністерство оборони "вагоме" і має міжнародне значення, тому повинно очолюватись політиками, а не технократами.

"Ми висунемо свою номінацію найближчим часом. Я очікую, що цього року ми матимемо нового міністра оборони, і ми оголосимо ім'я, коли його номінуємо", – сказав він.

Лідер USR додав, що проконсультується з президентом Румунії Нікушором Даном, перш ніж ухвалити рішення.

Як повідомлялось, міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку після того, як з'ясувалося, що він вказав неправдиві дані про свою освіту у резюме.

Обовʼязки міністра оборони Румунії тимчасово доручили міністру економіки Раду Міруці.

За інформацією ЗМІ, в USR після відставки Муштяну обговорюють шістьох потенційних кандидатів на наступного міністра оборони.