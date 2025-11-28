Міністр оборони Румунії подав у відставку через неправдиву інформацію в резюме

Міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку після того, як з'ясувалося, що він збрехав про свою освіту в резюме.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

"Сьогодні я подав у відставку з посади міністра національної оборони. Я роблю цей крок з відданістю та повагою до румунської армії", – заявив Муштяну у п’ятницю, 28 листопада.

Він зазначив, що Румунія та Європа зазнають атак з боку Росії, відтак національна безпека повинна бути захищена за будь-яку ціну.

"Я не хочу, щоб дискусії про моє минуле та помилки, які я зробив багато років тому, відволікали тих, хто зараз керує країною, від їхнього складного завдання", – заявив Муштяну.

Як пише Digi24, Муштяну опублікував свій диплом бакалавра з управління агротуризмом, підтвердивши, що він здобув освіту в університеті Bioterra у Бухаресті у 2015 році. Раніше в його резюме помилково згадувався приватний університет Athenaeum, де він не навчався.

"У резюме, яке я швидко склав у 2016 році, використовуючи онлайн-шаблон, залишилася помилка, яка, я визнаю, мене бентежить. Тоді я не приділив багато уваги цим деталям. За це я прошу вибачення", – заявив тоді він.

За даними університету Bioterra, Муштяну відвідував курси з 1995 по 1999 рік і закінчив третій та четвертий курси в одному навчальному році, що пояснює різницю між кількістю років навчання у дипломі та зазначеною в резюме.

Керівництво Bioterra підтвердило, що Муштяну офіційно склав іспит на здобуття ступеня бакалавра у вересні 2015 року.

Муштяну пояснив в інтерв'ю, що він припинив навчання, щоб працювати, а згодом продовжив вищу освіту, яку закінчив у 2015 році, отримавши ступінь магістра на факультеті політики, філософії та економіки.

Нещодавно у Румунії у справі про хабарництво заарештували колишнього сенатора Маріуса Овідіу Ісайла, який намагався сприяти схемі з закупівлі озброєння за кошти ЄС.

За даними слідства, Ісайла через посередника хотів підкупити Муштяну, аби той схвалив угоду з постачання зброї у межах програми Rearm Europe.