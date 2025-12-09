СМИ: министр обороны Германии отменил зарубежные поездки из-за болезни

Министр обороны Германии Борис Писториус отменил традиционные рождественские поездки в страны, где дислоцируются немецкие военные, поскольку подхватил грипп.

Об этом стало известно Bild, сообщает "Европейская правда".

Во вторник утром Борис Писториус должен был отправиться в свою традиционную рождественскую поездку, чтобы поблагодарить немецких военных за рубежом за службу Германии.

На этот раз глава оборонного ведомства должен был поехать в Румынию и Польшу, где в целом размещены более 300 немецких солдат.

В понедельник вечером, за несколько часов до начала давно запланированной поездки, Федеральное министерство обороны объявило, что "запланированная рождественская миссия с федеральным министром обороны Борисом Писториусом отменена из-за его болезни".

По информации издания, Писториус страдает гриппозной инфекцией, которая сейчас делает невозможным для него 30-часовую поездку с ночевкой за границей.

В поездке Писториуса заменит парламентский государственный секретарь Нильс Шмидт, который занимает должность в Министерстве обороны с мая 2025 года.

Он уже представлял Бориса Писториуса в федеральном кабинете Фридриха Мерца в августе. Однако рождественская миссия от имени министра обороны будет первой.

Визит Писториуса был объявлен правительством Румынии на прошлой неделе, но вечером в понедельник румынское Министерство обороны объявило о его отмене.

Об отмене визита Писториуса стало известно на фоне того, что в Румынии до сих пор нет постоянного главы Минобороны.

Предыдущий министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку в конце ноября после того, как выяснилось, что он указал ложные данные о своем образовании в резюме.

В правительственной коалиции обещают назначить нового министра до конца года.