Нового премьер-министра Чехии пригласили посетить Украину

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поздравила Андрея Бабиша с назначением на должность премьер-министра Чехии и пригласила его посетить Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Свириденко сообщила на своей странице в X.

Глава украинского правительства заявила, что готова "немедленно начать тесное и практическое сотрудничество" с чешским правительством, в частности через механизм украинско-чешских межправительственных консультаций.

"Мы готовы к дальнейшему углублению нашего сотрудничества и развитию новых сфер партнерства, которые создадут возможности для обеих стран и принесут взаимную выгоду. Я уверена, что постоянные совместные усилия наших правительств укрепят региональную стабильность и расширят способность Европы преодолевать современные вызовы", – написала Свириденко.

Поздравил нового премьер-министра Чехии и президент Украины. Владимир Зеленский в сети X написал, что "будет рад" встрече с Бабишем в ближайшее время и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

Напомню, президент Чехии Петр Павел во вторник, 9 декабря, назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром Чехии.

9 октября Андрей Бабиш сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

8 октября Бабиш пообещал, что в случае формирования правительства во главе с его политсилой не будет выделять бюджетные деньги на оружие для Украины.

Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы. В то же время впоследствии он смягчил свою риторику относительно инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.