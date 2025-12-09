В нескольких городах Чехии студенты устроили забастовку против вероятного министра окружающей среды

Сотни чешских студентов вышли на акцию протеста в Праге и еще нескольких городах против ожидаемого назначения министром окружающей среды представителя партии "Автомобилисты".

Сотни студентов техникумов и университетов в Праге вместо пар пошли на акцию протеста против ожидаемого назначения министром окружающей среды представителя партии "Автомобилисты".

Участники акции, среди которых было и много представителей профильных инициатив – как "Гринпис" и "Пятницы ради будущего" – встретились перед факультетом искусств Карлова университета и оттуда двинулись через площади города к Пражскому граду.

Студенты выкрикивали лозунги "Кто, если не мы", "За лучший климат, за свободный мир", "С нас хватит автомобилистов, это наше будущее".

Отдельные участники в комментариях СМИ отметили, что обеспокоены тем, что "Автомобилистам" с их идеологией и скепсисом к проблеме изменения климата отдают министерство с ровно противоположной функцией, тогда как представителям партии "лучше подходило бы Министерство транспорта".

Кроме Праги, протесты прошли также в Брно и Остраве.

Напомним, скандальный представитель партии Филипп Турек больше не претендует на министерскую должность из-за проблем со здоровьем.

Президент Чехии Петр Павел во вторник, 9 декабря, назначил премьер-министром лидера популистского движения ANO Андрея Бабиша.

