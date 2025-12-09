Скандальний кандидат на главу МЗС Чехії більше не фігурує у складі нового уряду

Почесний президент чеських "Автомобілістів" Філіп Турек більше не входить до списку міністрів нового уряду.

Про це новопризначений прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш оголосив у вівторок, 9 грудня, пише iDnes, передає "Європейська правда".

Бабіш заявив, що ім’я Турека не фігурує в пропозиції щодо списку міністрів нового уряду через брак часу та проблеми зі здоров'ям почесного президента "Автомобілістів".

Турек спочатку був кандидатом на посаду міністра закордонних справ, а згодом – міністра охорони навколишнього середовища. Однак через проблеми зі здоров'ям він ще не зустрівся з президентом Петром Павелом.

Тепер, як зазначається, у проєкті списку міністрів як кандидат на посаду міністра закордонних справ зазначений голова партії "Автомобілісти" Петр Мачінка.

Очікується, що він також тимчасово очолить Міністерство охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Раніше Павел натякнув, що не схвалить кандидатуру Турека і що навряд змінить свою думку після особистої зустрічі з ним.

Читайте детальніше, чому зміна влади у Чехії гальмується і які несподіванки це може принести.