У Вільнюсі – багатотисячний протест проти спрощення зміни керівництва суспільного мовника

Перед Сеймом Литви у Вільнюсі пройшла багатотисячна акція протесту проти намірів влади спростити процедуру зміни керівництва суспільного мовника LRT.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами LRT.

Вранці 9 грудня на площу Незалежності перед Сеймом вийшли до 10 тисяч людей – журналістів та інших громадян, що вбачають загрози для незалежності суспільного мовника у разі спрощення зміни його керівництва.

J. Stacevičius / LRT

Провідним гаслом було "Руки геть від свободи слова". Протестувальники закликають депутатів Сейму відхилити запропоновані законодавчі зміни.

Журналістська спільнота почала протестувати проти ініціативи ще тиждень тому.

Наприкінці листопада Сейм схвалив законопроєкт, який у разі остаточного затвердження спростить процедуру усунення голови суспільного мовника. За чинною процедурою, гендиректора можуть відправити у відставку через висловлення недовіри лише у разі, якщо наглядова рада LRT вважатиме, що таке голосування – у публічних інтересах, і якщо за це проголосують ⅔ наглядової ради.

Ініційована прем’єром Фіцо реформа суспільного мовника у Словаччині також викликала масштабні протести.

