В Вильнюсе – многотысячный протест против упрощения смены руководства общественного вещателя

Перед Сеймом Литвы в Вильнюсе прошла многотысячная акция протеста против намерений власти упростить процедуру смены руководства общественного вещателя LRT.

Утром 9 декабря на площадь Независимости перед Сеймом вышли до 10 тысяч человек – журналистов и других граждан, которые видят угрозу для независимости общественного вещателя в случае упрощения процедуры смены его руководства.

Ведущим лозунгом было "Руки прочь от свободы слова". Протестующие призывают депутатов Сейма отклонить предложенные законодательные изменения.

Журналистское сообщество начало протестовать против инициативы еще неделю назад.

В конце ноября Сейм одобрил законопроект, который в случае окончательного утверждения упростит процедуру отстранения главы общественного вещателя. По действующей процедуре, гендиректора могут отправить в отставку из-за выражения недоверия только в том случае, если наблюдательный совет LRT сочтет, что такое голосование – в публичных интересах, и если за это проголосуют ⅔ наблюдательного совета.

Инициированная премьером Фицо реформа общественного вещателя в Словакии также вызвала масштабные протесты.

