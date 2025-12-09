Військова розвідка Німеччини каже про зростання загрози шпигунства і диверсій

Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) у своєму щорічному звіті оцінює, що небезпека шпигунства та диверсій проти німецьких Збройних сил суттєво зросла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.

У звіті MAD вказується, що іноземні спецслужби використовують усі засоби для отримання інформації, здійснення впливу та поширення дезінформації в Німеччині.

"Деякі іноземні розвідувальні служби не цураються навіть вбивств або викрадень", – додає відомство, маючи на увазі, "ймовірно, насамперед російські спецслужби", пише Die Zeit.

Також у звіті MAD повідомляється, що шпигунські зусилля потенційних супротивників можуть бути попередньою стадією до більш жорстких заходів – аж до "можливих військових конфліктів".

Німецька військова контррозвідка пише, що гібридні атаки стали постійним явищем. У цьому контексті вона згадує зусилля Китаю та Росії.

Окремо MAD попередила про загрозу для співробітників Міністерства оборони Німеччини, особливо якщо вони мають зв'язки з Росією або Білоруссю або подорожують до цих країн.

Раніше стало відомо, що з огляду на зростання загрози гібридних атак, особливо з боку Росії, Федеральне відомство з захисту конституції Німеччини (BfV) домагається розширення повноважень.

Очільник Данської служби безпеки і розвідки (PET) Фінн Борх Андерсен у понеділок закликав європейські держави до тіснішої співпраці на тлі посилення гібридної війни Росії.