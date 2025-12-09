Военная разведка Германии говорит о росте угрозы шпионажа и диверсий
Служба военной контрразведки Германии (MAD) в своем ежегодном отчете оценивает, что опасность шпионажа и диверсий против немецких Вооруженных сил существенно возросла.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.
В отчете MAD указывается, что иностранные спецслужбы используют все средства для получения информации, оказания влияния и распространения дезинформации в Германии.
"Некоторые иностранные разведывательные службы не гнушаются даже убийств или похищений", – добавляет ведомство, имея в виду, "вероятно, прежде всего российские спецслужбы", пишет Die Zeit.
Также в отчете MAD сообщается, что шпионские усилия потенциальных противников могут быть предварительной стадией к более жестким мерам – вплоть до "возможных военных конфликтов".
Немецкая военная контрразведка пишет, что гибридные атаки стали постоянным явлением. В этом контексте она упоминает усилия Китая и России.
Отдельно MAD предупредила об угрозе для сотрудников Министерства обороны Германии, особенно если они имеют связи с Россией или Беларусью или путешествуют в эти страны.
Ранее стало известно, что ввиду роста угрозы гибридных атак, особенно со стороны России, Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) добивается расширения полномочий.
Глава Датской службы безопасности и разведки (PET) Финн Борх Андерсен в понедельник призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству на фоне усиления гибридной войны России.