У Британії відкинули закиди Трампа, що Європа "нічого не робить" для миру в Україні

Британський уряд у вівторок відкинув твердження президента США Дональда Трампа про те, що європейські країни витрачають занадто багато часу на обговорення війни в Україні замість сприяти її вирішенню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Раніше в інтервʼю Politico Трамп сказав, що європейські лідери "занадто багато говорять" про війну Росії проти України і "нічого не роблять".

Речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера у розмові з журналістами заперечив твердження президента США.

"Ви бачили, скільки країн бере участь в обговореннях "коаліції рішучих". Ви також бачите роботу, яку проробила Велика Британія, очолюючи реакцію на санкції, в тому числі проти "тіньового флоту", – сказав він.

Речник додав, що підтримка "мирного плану" США для України з боку Британії залишається сильною, і привітав "значні зусилля США з метою досягнення миру в Україні, якого ніхто не хоче більше, ніж президент Зеленський".

За даними Axios, члени команди Трампа намагаються віддалити українського Зеленського від європейських лідерів, щоб чинити на нього більший тиск у своїх намаганнях укласти угоду щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

Сам Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".