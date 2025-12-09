Axios: США вважають Європу головною перешкодою для укладання "мирної" угоди

Члени команди президента США Дональда Трампа намагаються віддалити українського президента Володимира Зеленського від європейських лідерів, щоб чинити на нього більший тиск у своїх намаганнях укласти угоду щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

Про це порталу Axios розповіли неназвані українські посадовці, пише "Європейська правда".

Як зазначають американські та українські офіційні особи, адміністрація Трампа розцінила візит Зеленського у Лондон, де той зустрівся з лідерами Німеччини, Британії та Франції, як марну спробу виграти час у переговорах щодо мирного плану Трампа.

Українські офіційні особи заявили, що, на їхню думку, США намагаються віддалити Зеленського від європейських лідерів, щоб більш ефективно чинити на нього тиск.

"Зеленський не може ухвалювати такі радикальні рішення без консультацій зі своїми ключовими союзниками в Європі", – заявив український посадовець.

Також джерела видання зазначають, що в той час як адміністрація Трампа тисне на Зеленського, щоб він діяв швидко, європейці радять йому проявляти обережність і терпіння.

Ця динаміка викликає лють у деяких в Білому домі, які вважають європейців основною перешкодою для укладення угоди.

У публікації йдеться, що після декількох тижнів інтенсивних дипломатичних переговорів українці, як і раніше, вважають, що деякі аспекти поточного плану США є сприятливими для Москви і що США чинять на Зеленського набагато більший тиск, ніж на господаря Кремля Владіміра Путіна.

Водночас один з американських посадовців стверджує, що США також чинили тиск на Путіна, щоб він пом'якшив свої вимоги.

Переговори зосередилися на двох питаннях: вимозі Росії, щоб Україна поступилася всім Донбасом, і проханні України про надання США надійних гарантій безпеки для запобігання майбутньої агресії з боку Росії.

За словами українського посадовця, з точки зору Києва пропозиція США погіршилася після того, як члени команди Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели п'ятигодинну зустріч з Путіним минулого тижня в Кремлі.

Співрозмовник порталу сказав, що Віткофф і Кушнер, ймовірно, хотіли отримати від Зеленського чітке "так", коли обговорювали з ним план під час двогодинної телефонної розмови в суботу.

"Склалося враження, що США намагалися різними способами продати нам бажання Росії захопити весь Донбас і що американці хотіли, щоб Зеленський погодився з усім цим під час телефонної розмови", – розповіло джерело.

Одночасно українці та європейці обговорюють питання гарантій безпеки. Один з європейських посадовців заявив, що поки що неясно, яку роль США готові відігравати в забезпеченні гарантій і чого вони очікують від європейських союзників.

Зеленський 8 грудня зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини, під час якої також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих", зокрема Польщею.

Зеленський також розповідав, що радники з національної безпеки України та європейських держав фіналізують останню версію "мирного плану" орієнтовно у вівторок.