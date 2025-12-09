В Британии отвергли обвинения Трампа, что Европа "ничего не делает" для мира в Украине

Британское правительство во вторник отвергло утверждение президента США Дональда Трампа о том, что европейские страны тратят слишком много времени на обсуждение войны в Украине вместо того, чтобы способствовать ее разрешению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ранее в интервью Politico Трамп сказал, что европейские лидеры "слишком много говорят" о войне России против Украины и "ничего не делают".

Пресс-секретарь британского премьер-министра Кира Стармера в разговоре с журналистами опроверг утверждение президента США.

"Вы видели, сколько стран участвует в обсуждениях "коалиции решительных". Вы также видите работу, проделанную Великобританией, возглавляющей реакцию на санкции, в том числе против "теневого флота", – сказал он.

Спикер добавил, что поддержка "мирного плана" США для Украины со стороны Великобритании остается сильной, и приветствовал "значительные усилия США по достижению мира в Украине, которого никто не хочет больше, чем президент Зеленский".

По данным Axios, члены команды Трампа пытаются отдалить украинского Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на него большее давление в своих попытках заключить соглашение о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

Сам Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".