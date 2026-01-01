Кіпр розпочинає головувати у Раді ЄС

З 1 січня 2026 року Кіпр розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відсьогодні Кіпр за ротаційним принципом перебрав на себе головування у Раді ЄС, що триватиме до 1 липня. У цій ролі середземноморська країна замінила Данію.

Держава, яка головує, організовує та головує на засіданнях Ради ЄС (крім Ради із закордонних справ), формує порядок денний і визначає пріоритети на пів року, веде переговори між країнами ЄС.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування.

Кіпрське головування, пообіцяв Христодулідіс, буде сприяти швидкому впровадженню "білої книги" про майбутнє європейської оборони та супутньої "дорожньої карти" для досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

Він також розповідав, що планує "рішуче сприяти" розширенню Євросоюзу.