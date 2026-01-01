Кипр начинает председательствовать в Совете ЕС

С 1 января 2026 года Кипр начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С сегодняшнего дня Кипр по ротационному принципу взял на себя председательство в Совете ЕС, которое продлится до 1 июля. В этой роли средиземноморская страна заменила Данию.

Государство, которое председательствует, организует и председательствует на заседаниях Совета ЕС (кроме Совета по иностранным делам), формирует повестку дня и определяет приоритеты на полгода, ведет переговоры между странами ЕС.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.

Кипрское председательство, пообещал Христодулидис, будет способствовать быстрому внедрению "белой книги" о будущем европейской обороны и сопутствующей "дорожной карты" для достижения оборонной готовности ЕС к 2030 году.

Он также рассказывал, что планирует "решительно содействовать" расширению Евросоюза.