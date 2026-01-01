В уряді Франції захищають надання громадянства Джорджу Клуні і його родині

В уряді Франції виступили на захист натуралізації американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль і їхніх дітей, заявивши, що "своєю видатною діяльністю вони сприяють міжнародному впливу Франції та поширенню її культури".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Про надання громадянства уродженцю штату Кентуккі, американській кінозірці Джорджу Клуні та його дружині Амаль і їхнім двійнятам Еллі й Александеру було оголошено минулими вихідними.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Клуні мали право на громадянство відповідно до французького закону, який дозволяє натуралізацію іноземців, що роблять внесок у міжнародний вплив та економічний добробут Франції.

У відомстві зазначили, що французька кіноіндустрія отримає користь від впливовості актора як світової кінозірки, а також підкреслили, що Амаль Клуні як юристка регулярно співпрацює з академічними установами та міжнародними організаціями у Франції.

"Вони підтримують тісні особисті, професійні та сімейні зв’язки з нашою країною", – заявили у міністерстві.

"Як і багато французьких громадян, ми раді вітати Джоржа та Амаль Клуні в національній спільноті", – додали в МЗС Франції.

Пояснення міністерства надійшло після того, як у середу молодша міністерка Міністерства внутрішніх справ Марі-П’єр Ведренн зазначила, що деякі з нових співвітчизників Клуні можуть вважати, ніби зіркове подружжя отримало особливе ставлення. Сам актор розмовляє французькою, за його ж словами, "жахливо, жахливо" погано.

"Послання, яке цим надсилається, є неправильним. Питання справедливості, на мій погляд, є абсолютно принциповим", – сказала Ведренн в інтерв’ю радіостанції France Info.

Подружжя придбало маєток у Франції у 2021 році, і Клуні заявляв, що це їхнє основне місце проживання.

Для іноземців, які мешкають у Франції, існує кілька шляхів набуття громадянства. Водночас залишалося незрозумілим, чи зберіг 64-річний актор американське громадянство. Його 47-річна дружина народилася в Лівані, виросла у Великій Британії та була натуралізована Францією. Восьмирічні двійнята народилися в Лондоні.

Рішення про натуралізації родини Клуні також захистив безпосередній керівник Ведренн у Міністерстві внутрішніх справ, міністр Лоран Нуньєс, який повідомив, що саме він підписав декрет про натуралізацію. "Це велика можливість для нашої країни", – сказав він.

У нещодавніх медіаінтерв’ю Клуні розповідав, що намагається самостійно вивчати французьку за допомогою застосунку для вивчення мов. За його словами, дружина й діти володіють мовою досконало.

Раніше повідомлялось, що Франція надала громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротися з COVID-19.

В грудні МВС Фінляндії повідомило про плани запровадження іспиту на фінське громадянство.