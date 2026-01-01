В правительстве Франции защищают предоставление гражданства Джорджу Клуни и его семье

В правительстве Франции выступили в защиту натурализации американского актера Джорджа Клуни, его жены Амаль и их детей, заявив, что "своей выдающейся деятельностью они способствуют международному влиянию Франции и распространению ее культуры".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

О предоставлении гражданства уроженцу штата Кентукки, американской кинозвезде Джорджу Клуни и его жене Амаль и их двойняшкам Элли и Александру было объявлено в минувшие выходные.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Клуни имели право на гражданство в соответствии с французским законом, который позволяет натурализацию иностранцев, вносящих вклад в международное влияние и экономическое благосостояние Франции.

В ведомстве отметили, что французская киноиндустрия получит пользу от влияния актера как мировой кинозвезды, а также подчеркнули, что Амаль Клуни как юрист регулярно сотрудничает с академическими учреждениями и международными организациями во Франции.

"Они поддерживают тесные личные, профессиональные и семейные связи с нашей страной", – заявили в министерстве.

"Как и многие французские граждане, мы рады приветствовать Джорджа и Амаль Клуни в национальном сообществе", – добавили в МИД Франции.

Объяснение министерства поступило после того, как в среду младший министр Министерства внутренних дел Мари-Пьер Ведренн отметила, что некоторые из новых соотечественников Клуни могут считать, что звездная чета получила особое отношение. Сам актер говорит по-французски, по его же словам, "ужасно, ужасно" плохо.

"Послание, которое этим посылается, является неправильным. Вопрос справедливости, на мой взгляд, является абсолютно принципиальным", – сказала Ведренн в интервью радиостанции France Info.

Супруги приобрели поместье во Франции в 2021 году, и Клуни заявлял, что это их основное место жительства.

Для иностранцев, проживающих во Франции, существует несколько способов получения гражданства. В то же время оставалось неясным, сохранил ли 64-летний актер американское гражданство. Его 47-летняя жена родилась в Ливане, выросла в Великобритании и была натурализована Францией. Восьмилетние близнецы родились в Лондоне.

Решение о натурализации семьи Клуни также защитил непосредственный руководитель Ведренн в Министерстве внутренних дел, министр Лоран Нуньес, который сообщил, что именно он подписал указ о натурализации. "Это большая возможность для нашей страны", – сказал он.

В недавних медиаинтервью Клуни рассказывал, что пытается самостоятельно изучать французский с помощью приложения для изучения языков. По его словам, жена и дети владеют языком в совершенстве.

Ранее сообщалось, что Франция предоставила гражданство 12 тысячам человек, которые помогали бороться с COVID-19.

В декабре МВД Финляндии сообщило о планах введения экзамена на финское гражданство.