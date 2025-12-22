Фінляндія планує запровадити іспит на громадянство

МВС Фінляндії повідомило про плани запровадження іспиту на фінське громадянство.

Про це 22 грудня повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, передає "Європейська правда".

Іспит на громадянство покликаний оцінити знання функціонування та основних принципів фінського суспільства, а також прав і обов'язків людини.

Достатні соціальні знання можуть бути підтверджені успішним складанням вступного іспиту до університету однією з держмов. Особи, які здобули вищу освіту фінською або шведською мовою, звільняються від складання іспиту на громадянство.

"Умови отримання громадянства вже були посилені. Введення іспиту на громадянство ще більше зміцнює підхід, згідно з яким для отримання громадянства необхідно довести успішну інтеграцію у фінське суспільство і знання його цінностей", – прокоментувала нововведення міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

За організацію іспиту відповідатиме міграційна служба Migri. Він проводитиметься в електронному вигляді фінською або шведською мовою.

Коментарі до законопроєкту приймаються до лютого.

МВС планує запровадити іспит на громадянство на початку 2027 року.

Варто звернути увагу, що проблема міграції стала однією із домінуючих питань для населення деяких країн ЄС, зокрема Франції, Німеччини, Британії. Зокрема нещодавно нижня палата федерального парламенту Німеччини скасувала можливість прискореної натуралізації іноземців.

А Британія більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.