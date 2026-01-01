У Фінляндії взяли під арешт двох членів екіпажу судна, підозрюваного в пошкодженні кабелю

У Фінляндії взяли під арешт двох членів екіпажу із затриманого вантажного судна, що прямувало з РФ до Ізраїлю і яке підозрюють у пошкодженні кабелю зв’язку у Фінській затоці.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили про арешт двох членів екіпажу із судна Fitburg. Щодо ще двох застосували заборону на поїздки. Громадянство цих осіб не розкривають. Раніше повідомляли, що у команді є громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

"На судні відбулися слідчі дії, у команди взяли свідчення. Зараз ми оцінюємо обставини і роль екіпажу", – повідомив головний кримінальний інспектор Центрального управління кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі.

За його словами, у теперішньому інциденті є спільні й відмінні обставини з попередніми випадками пошкодження підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Він зазначив, що команда без спротиву співпрацює зі слідством. Судно зараз стоїть у порту Кантвік західніше Гельсінкі.

На даному етапі інцедент розслідують як втручання у телекомунікаційну інфраструктуру та спроба завдання шкоди з обтяжуючими обставинами.

Проблеми з підводним кабелем оператора Elisa виявили вранці 31 грудня, проблеми спостерігалися й з іншими кабелями. Вдень повідомили про затримання судна Fitburg, що прямувало з Росії до Ізраїлю та, як вважають, могло пошкодити кабель своїм якорем.

Згодом повідомили, що на затриманому Fitburg виявили підсанкційні товари.