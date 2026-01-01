В Финляндии взяли под арест двух членов экипажа судна, подозреваемого в повреждении кабеля

В Финляндии взяли под арест двух членов экипажа с задержанного грузового судна, следовавшего из РФ в Израиль и которое подозревают в повреждении кабеля связи в Финском заливе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили об аресте двух членов экипажа с судна Fitburg. В отношении еще двух применили запрет на поездки. Гражданство этих лиц не раскрывают. Ранее сообщалось, что в команде есть граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

"На судне прошли следственные действия, у команды взяли показания. Сейчас мы оцениваем обстоятельства и роль экипажа", – сообщил главный криминальный инспектор Центрального управления криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

По его словам, в нынешнем инциденте есть похожие и отличные обстоятельства с предыдущими случаями повреждения подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Он отметил, что команда без сопротивления сотрудничает со следствием. Судно сейчас стоит в порту Кантвик западнее Хельсинки.

На данном этапе инцедент расследуют как вмешательство в телекоммуникационную инфраструктуру и попытка нанесения вреда с отягчающими обстоятельствами.

Проблемы с подводным кабелем оператора Elisa обнаружили утром 31 декабря, проблемы наблюдались и с другими кабелями. Днем сообщили о задержании судна Fitburg, которое направлялось из России в Израиль и, как полагают, могло повредить кабель своим якорем.

Впоследствии сообщили, что на задержанном Fitburg обнаружили подсанкционные товары.