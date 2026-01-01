Україна з 1 січня увійшла до єдиної роумінгової зони ЄС

Україна з 1 січня офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Євросоюзу.

Про це нагадали в Офісі віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України, пише "Європейська правда".

В Офісі нагадали, що з 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднується до єдиної роумінгової зони з ЄС.

"Це означає, що українці можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів", – зазначили в Офісі.

Поза тим, обмеження можуть стосуватися мобільного інтернету (детальніше на цю тему – у статті Дзвонити як вдома: як зміниться мобільний зв’язок України та ЄС)

Також там нагадали, що Україна стала першою країною поза межами ЄС та Європейської економічної зони, яка приєдналася до внутрішнього ринку роумінгу Євросоюзу.

"Це не тимчасова пільга, а повноцінна інтеграція з єдиними правилами, захистом прав споживачів і новими можливостями для громадян та бізнесу", – відзначають у заяві.

Раніше в МЗС з оптимізмом оцінили підсумки за 2025 рік у відносинах з Європою; "роумінг як вдома" перерахували як одне з досягнень.