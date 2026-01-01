Украина с 1 января вошла в единую роуминговую зону ЕС

Украина с 1 января официально присоединилась к единой роуминговой зоне со странами Евросоюза.

Об этом напомнили в Офисе вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины, пишет "Европейская правда".

В Офисе напомнили, что с 1 января 2026 года Украина официально присоединяется к единой роуминговой зоне с ЕС.

"Это означает, что украинцы могут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах ЕС по своему домашнему тарифу без дополнительных роуминговых платежей", – отметили в Офисе.

Кроме того, ограничения могут касаться мобильного интернета (подробнее на эту тему – в статье Звонить как дома: как изменится мобильная связь Украины и ЕС)

Также там напомнили, что Украина стала первой страной за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, которая присоединилась к внутреннему рынку роуминга Евросоюза.

"Это не временная льгота, а полноценная интеграция с едиными правилами, защитой прав потребителей и новыми возможностями для граждан и бизнеса", – отмечают в заявлении.

Ранее в МИД с оптимизмом оценили итоги за 2025 год в отношениях с Европой; "роуминг как дома" перечислили как одно из достижений.