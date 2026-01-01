У Варшаві затримали українця, що сидів в аеропорту з підозрілим обладнанням

У Польщі вже тиждень тривають слідчі дії щодо 23-річного громадянина України, якого затримали в аеропорту Варшави з обладнанням для глушіння радіохвиль.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, затримання 23-річного українця Іллі С. відбулося 26 грудня в аеропорту Варшава-Окенче, де він годинами просидів в одній з кав’ярень. У юнака виявили пристрій для глушіння радіохвиль, працюючий на частотах, що зарезервовані для диспетчерського зв’язку та навігації.

Затриманий не зміг пояснити, навіщо йому таке обладнання.

Речник Окружної прокуратури Варшави Пйотр Скиба офіційно підтвердив ці факти. Польські органи сприймають справу як "вкрай серйозну".

Юнаку можуть бути висунуті звинувачення за кримінальним кодексом щодо дій, що створюють загрозу безпеці авіаруху.

За даними слідства – як їх наводить видання, не уточнюючи, чи це дані з джерел, чи офіційних коментарів – юнак замовив собі каву й перекус в одному із закладів у зоні, відкритій для пасажирів, відкрив свій ноутбук і сидів так близько шести годин. Слідство припускає, що він таким чином сидів в аеропорту не лише у день затримання, а й кілька днів до того – це перевіряють за записами з камер спостереження.

За даними джерел, що коментували на умовах анонімності, українець після затримання не зміг пояснити, навіщо йому "глушилка", та плутався у свідченнях щодо себе і своєї поїздки.

"Одного дня він сказав, що є військовим, наступного дня сказав, що він підприємець. Також він не зміг пояснити, що робив у Польщі, коли він сюди прибув і навіщо", – повідомив анонімний співрозмовник, обізнаний з розслідуванням.

У прокуратурі повідомили, що, зі слів українця, він на постійній основі проживає у Канаді – це ще не підтверджено.

"Підозрюваний заперечує провину і дав свідчення, які, на даному етапі розслідування, не підкріплюються зібраними доказами", – зазначив Пйотр Скиба.

27 грудня подали клопотання щодо запобіжного заходу у вигляді арешту, суд погодив арешт на один місяць.

За інформацією видання, у слідстві зараз допускають різні сценарії – що юнак збирався зашкодити системам аеропорту, що він міг шпигувати, або ж просто дивак, що не мав недобрих намірів. Для з’ясування обставин дослідять його ноутбук, мобільний телефон та вилучену "глушилку". Зокрема, мають з’ясувати, чи це примітивний пристрій, який легко придбати на ринку, чи щось складніше, та що можна було робити з його допомогою.

З огляду на серйозність ситуації, до розслідування можуть залучити Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Також наприкінці грудня у Польщі затримали чоловіка, який міг знімати залізничну інфраструктуру та транспортування військової техніки.

Крім того, виявили пошкодження залізничної колії у центральній частині Польщі.